Antonio Tajani: "Forza Italia chiederà il candidato sindaco di Verona"

Elezioni ma anche unioni civili e riforma sulla magistratura e politica estera: il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha parlato a tutto tondo alla kermesse del partito a Telese Terme (Benenvento). Sulle amministrative, ha affermato che "pensiamo di chiedere il candidato a sindaco di Verona, dove l'ultima volta abbiamo perso perché eravamo divisi". In vista del vertice di centrodestra in cui si dovranno anche definire le candidature per le Regionali, ha spiegato: "Non c'è una data fissata ma lo faremo presto". Tajani ha ribadito che per la Campania sarebbe l'ideale un civico, "e lo stesso vale anche per la Puglia. D'Attis - ha osservato - sarebbe il candidato politico ideale, ma con un civico si possono recuperare consensi. Sul Veneto non ho pregiudizi: l'unica cosa che dico è che non ci deve essere la lista Zaia, ma mi pare si vada in questa direzione, con Zaia nella lista della Lega".

