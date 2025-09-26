Tajani: "Forza Italia in crescita, facciamo paura a molti"

E a distanza di qualche giorno replica alle accuse di aver agito da franchi tiratori nel voto sulla revoca all'immunità per Ilaria Salis. "Noi voteremo per la revoca dell'immunità perché i reati che Salis ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre, e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole. Non mi faccio intimorire neanche da CasaPound con i loro manifesti, e neanche dai mandanti di CasaPound". "Forse - prosegue - sono tutti preoccupati dai sondaggi che ci danno ovunque in crescita, diamo fastidio a chi vorrebbe vederci relegati, noi ci siamo, siamo sempre più forti, lo dimostreremo nelle regioni che vanno al voto".