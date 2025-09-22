"Le famiglie - ha aggiunto Mattarella - sono chiamate a costruire, anno per anno, un rapporto di fiducia con gli insegnanti, nella comune opera educativa. Con fiducia anche nei ragazzi. Hannah Arendt ha scritto che l'amore per i figli sta anche nel coraggio di non strappare loro di mano l'occasione per intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa di imprevedibile per noi. In questa stagione di profondi mutamenti epocali, è necessario pensare che saranno i giovani, diversi dagli adulti, a interpretarli e governarli. Un grande maestro dell'Università, vittima del terrorismo, Vittorio Bachelet, diceva: "Nel momento in cui l'aratro della storia scava a fondo… È importante gettare seme buono, seme valido. La scuola è una grande, preziosa seminatrice".