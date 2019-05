Antonio Tajani: “Berlusconi è un leone, Forza Italia unica alternativa”

“Berlusconi sta bene: è un leone”. Antonio Tajani, in collegamento con “Mattino Cinque”, rassicura tutti sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia, ricoverato all’Ospedale San Raffaele e sottoposto a un intervento per un’occlusione intestinale. Il presidente del Parlamento Europeo è sicuro: “Appena sarà dimesso, ricomincerà la campagna elettorale”. Lavoro che avrà come obiettivo una data precisa: il 26 maggio, giorno di elezioni europee. “Ogni voto dato a Forza Italia è un passo per creare un governo di centrodestra compatto nelle decisioni e che abbia unità d’intenti", spiega Tajani.



Un governo che vede Forza Italia al fianco della Lega, cosa che alle Europee non accadrà: “Non credo che la Lega abbia interesse a entrare nel Partito Popolare Europeo di cui noi facciamo parte. Tra le loro fila - spiega il presidente del Parlamento Europeo - ci sono troppe persone di spicco che sono contro l’Europa e a favore di un’uscita dall’Unione: sarebbe - conclude Tajani - un errore clamoroso con delle conseguenze devastanti sulla nostra economia”.