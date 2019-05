Il ricovero di Silvio Berlusconi, il dottor Zangrillo: "Le condizioni del paziente sono ottimali, presto dimesso"

A rassicurare sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l'intervento per un'occlusione intestinale, è il suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo. Le condizioni del paziente "sono ottimali" e i suoi "parametri sono stabili", tanto che - dice il medico al microfono di NewsMediaset - "non potevamo auspicare nulla di meglio". La degenza presso l'Ospedale San Raffaele non sarà quindi lunga: "Ritengo che verso fine settimana, inizio settimana prossima, possa essere dimesso", ha precisato il medico.