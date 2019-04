Milano, Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele. Il leader di Forza Italia, 82 anni, ha avuto una colica renale acuta durante la notte ed è stato quindi portato in ospedale. L'ex premier proprio oggi pomeriggio aveva in programma una conferenza stampa per la presentazione dei candidati di Forza Italia in vista delle elezioni Europee del 26 maggio.