Antonio Misiani: “Il governo vuole ridurre le tasse”

“Il governo vuole ridurre le tasse”. A dirlo senza mezzi termini è il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, sottolineando a "Mattino Cinque" che la priorità andrà a Iva e lavoro: “Poi ci sono le singole proposte avanzate dai ministri o da Confindustria, che l’esecutivo non ha mai avallato”.



Il riferimento è alla tanto vituperata imposta sulle merendine, che la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini considera dannosa per il comparto e la salute dei consumatori: “Gli acquirenti non rinuncerebbero alle proprie abitudini alimentari, magari preferendo un prodotto non tassato ma di qualità peggiore”.



Scettico il vicedirettore del Corriere della Sera, Daniele Manca, secondo cui ogni governo ha promesso di abbattere la pressione fiscale, salvo poi fare il contrario: “Basterebbe che l’esecutivo di impegnasse a non far scattare nessun aumento”, dichiara.