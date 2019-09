Tasse, Conte e Di Maio: "Non c'è nessun attrito, siamo d'accordo nel ridurle"

"L'obiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle". Lo ha ribadito a New York il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, accanto al premier Conte, sottolineando che sulla questione "siamo d'accordo". "Se poi c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro. Non si possono fare balzelli per fare cassa", ha spiegato Di Maio. "Ci vedete in attrito? Non credo".