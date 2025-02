L'Anm: lo sciopero dei magistrati è a difesa della Costituzione, non di una casta

Lo sciopero dei magistrati contro la riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere "non è contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini". A dirlo è il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, secondo il quale lo stop della categoria "è tutto fuorché una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio".