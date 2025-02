Cesare Parodi eletto nuovo presidente dell'Anm: "Lo sciopero è confermato"

"Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura, è un momento delicato e non possiamo commettere errori", mette subito in chiaro dopo l'elezione Parodi, che nel corso del dibattito aveva sottolineato come la sua corrente "non avrebbe fatto un passo indietro su nulla". "Condividiamo assolutamente - sono state le sue parole - ogni punto di questa battaglia. Noi siamo comunque un potere dello Stato, siamo cittadini che stanno portando avanti una battaglia per difendere la Costituzione su cui abbiamo giurato. Io credo che sia legittima almeno la nostra richiesta in tempi brevi".