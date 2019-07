Il 'Mandato zero' annunciato dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio per i consiglieri comunali ha scatenato l'ironia sui social network. E il garante dei pentastellati Beppe Grillo ha seguito l'onda pubblicando su Twitter e Facebook la canzone 'Se mi lasci non vale' di Julio Iglesias. "Il mandato ora in corso è il primo di un lungo viaggio...ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio..." ha scritto sul post, storpiando il testo del successo del 1976.