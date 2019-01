Vaccini, Grillo e Renzi firmano il Patto trasversale per la Scienza promosso da Burioni

Il manifesto promosso dal medico pro-vaccini Burioni è volto a riconoscere "il progresso della Scienza come valore universale dell'umanità, che non può essere negato o distorto per fini politici o elettorali".



L'appello, riportato sul sito di Burioni Medical Facts, è accompagnato da un messaggio di entusiasmo: "Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare la Scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani".