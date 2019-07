M5s, Di Maio presenta il "mandato zero" | Appendino: "Non mi ricandido"

Gli iscritti sono chiamati ad esprimersi nel corso dell'assemblea annuale convocata su Rousseau per il 25 e 26 luglio. Il tetto dei due mandati riguarda solo ed esclusivamente i consiglieri comunali e municipali, ma è comunque una vera e propria rivoluzione per chi milita nel Movimento.



La regola di Di Maio - "Se vieni eletto consigliere comunale o di municipio al primo mandato e lo completi, poi decidi di ricandidarti e non diventi né presidente di municipio né sindaco, allora quello precedente non vale", ha ribadito il ministro del Lavoro. Con una priorità: "Non disperdere l'esperienza che un consigliere comunale matura durante il suo mandato e che può portare in altri contesti, ad esempio in Regione, in Parlamento, in Europarlamento".



Le motivazioni - I consiglieri comunali "sono la stragrande maggioranza dei nostri eletti e ogni giorno portano avanti le battaglie del M5s, molto spesso da soli, con decine e decine di atti da studiare e da seguire", ha proseguito Di Maio. La riflessione, ad ogni modo, abbraccia una gamma ben più ampia di ragioni. Prima fra tutte la difficoltà a sbloccare le coalizioni con le liste civiche in tutta Italia: "Secondo me non siamo ancora pronti", ha ammesso il vicepremier. Visto che a suo modo di vedere "le civiche molto spesso sono serbatoi di voti che nascono due mesi prima delle comunali o delle regionali e scompaiono il giorno dopo le elezioni".



Il web e la decisione di Chiara Appendino - Dagli oppositori, ma anche dal web, il "mandato zero" è diventato un hashtag di tendenza tra ironia e contestazioni. Mentre tra le fila del Movimento qualche big ha già espresso il suo apprezzamento per la proposta, come Chiara Appendino: "Credo sia una buona regola, quindi per quanto mi riguarda voterò a favore". Il sindaco di Torino, però, indicata proprio da Di Maio come "il futuro del Movimento 5 Stelle", ha gelato i sostenitori pentastellati annunciando che porterà a termine il mandato senza ricandidarsi. Almeno sotto la Mole ci sono due anni di tempo per costruire un'alternativa.