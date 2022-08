Zlatan Ibrahimovic si regala un super yacht da oltre 15 milioni di euro

Con piscina a sfioro integrata, 5 suite, garage per moto d'acqua e interni di lusso personalizzati, è un gioiello dal valore di oltre 15 milioni di euro. In un video postato sui social mostra alcuni dei dettagli strabilianti del suo nuovo acquisto e lascia i follower a bocca aperta.

Zlatan Ibrahimovic non ha badato a spese per il suo nuovo yacht Benetti, che è dotato di ogni tipo di comfort. Può ospitare fino a dieci persone nelle sue cinque suite, tra cui una suite armatoriale sul ponte principale, due "Vip" e due cabine doppie che trovano spazio sul ponte inferiore, ovviamente tutte dotate di servizi privati. In più sono presenti altre sette cabine, destinate ai membri dell'equipaggio. L'imbarcazione è inoltre dotata di una piscina vetrata a sfioro, circondata da un'area lounge con comodi divanetti su cui rilassarsi in alto mare, ma è provvista anche di una palestra attrezzatissima in cui l'attaccante del Milan può tenersi in forma anche in vacanza. C'è anche un garage per le moto d'acqua, tender per collegamenti con la terraferma e Seabob. Il tutto si sviluppa lungo 34 metri di lunghezza e su cinque livelli d'altezza. Sui social mostra tutto con un video girato con un drone e i follower sognano.

Su Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha condiviso un video mozzafiato in cui mostra le meraviglie del suo yacht extra lusso, tutto Made in Italy. Ma è con un altro post che ha attirato l'attenzione, mandando un messaggio molto chiaro. Si vede prima l'immagine di lui bambino a bordo di una barchetta in un fiume e, subito dopo, il calciatore è ritratto sulla sua nuova imbarcazione. "Blood, Sweat & Tears" (sangue, sudore e lacrime, ndr) c'è scritto come didascalia. Come a dire che per lui tutto è possibile, se ci si mette di impegno.