Archiviato il campionato di serie A, per Zlatan Ibrahimovic è giunto il momento di godersi un po' di meritato relax. Dopo essere stato protagonista sul campo da calcio con la maglia del Milan, se la spassa a bordo del suo yacht insieme alla famiglia. Prende il largo in Costa Azzurra, ma non sfugge ai paparazzi mentre si dedica ad allenamenti sul pontile, tuffi acrobatici con i figli e coccole alla moglie Helena Seger .

Per Ibrahimovic tuffi e allenamenti sullo yacht a Saint Tropez IPA 1 di 58 2 di 58 3 di 58 4 di 58 5 di 58 58 di 58 58 di 58 58 di 58 58 di 58 10 di 58 11 di 58 12 di 58 13 di 58 14 di 58 15 di 58 16 di 58 17 di 58 18 di 58 19 di 58 20 di 58 21 di 58 22 di 58 23 di 58 24 di 58 25 di 58 26 di 58 27 di 58 28 di 58 29 di 58 30 di 58 31 di 58 32 di 58 33 di 58 34 di 58 35 di 58 36 di 58 37 di 58 38 di 58 39 di 58 40 di 58 41 di 58 42 di 58 43 di 58 44 di 58 45 di 58 46 di 58 47 di 58 48 di 58 49 di 58 50 di 58 51 di 58 52 di 58 53 di 58 54 di 58 55 di 58 56 di 58 57 di 58 58 di 58 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita: lui a Ibiza, lei a cena con Ibrahimovic

Addominali che sembrano scolpiti nel marmo, gambe toniche, braccia forti: Ibra ha un fisico da 10 e lode e lo sfoggia con orgoglio. In costume mette in mostra muscoli e tatuaggi e la doccia si trasforma in un siparietto che lascia a bocca aperta. Un corpo così richiede costanza nell'allenamento, e infatti Zlatan non ci rinuncia nemmeno in vacanza. Anche sotto il sole ci dà dentro con il workout. Non è un caso se proprio lui è stato scelto come testimonial di un app per il fitness a casa, insieme a Diletta Leotta. Tra i due è nata un'intesa speciale tanto che, una volta che sono stati avvistati a cena insieme, subito si è sollevato un polverone.

LEGGI ANCHE >CR7 prende il largo con Georgina, ecco i segreti dello yacht da oltre 5 milioni di euro

In realtà Ibrahimovic non ha occhi che per la bella moglie Helena, con cui sta insieme da quasi 20 anni. A bordo dello yacht si godono in armonia la vacanza a Saint Tropez e la scusa di spalmarle la crema sulla schiena si trasforma nell'occasione giusta per qualche carezza. Con loro ci sono anche i due figli Maximilian e Vincent che, insieme al papà, si lanciano in una sessione spericolata di tuffi. Anche sui social ha condiviso le sue prodezze, accompagnando il post da un commento che è tutto un programma: "Leone sulla terra, squalo in mare".

Potrebbe interessarti anche: