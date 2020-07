CR7 prende il largo con Georgina, ecco i segreti dello yacht da oltre 5 milioni di euro

Un'estate da mille e una notte per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez . Con i quattro figli al seguito, veleggiano su e giù per il Mediterraneo a bordo del nuovo e lussuosissimo yacht di famiglia. Un vero appartamento galleggiante, quello che il bomber della Juve ha acquistato di recente, location perfetta per godersi una vacanza con tutti i comfort e lontana da occhi indiscreti.

Al largo della costa italiana, Georgina in bikini regala vedure paradisiache sulle sue curve mozzafiato, lasciando intravedere anche scorci della nuova imbarcazione di famiglia. A letto in lingerie con i figli, mostra una delle cinque camere da letto ospitate nello yacht. Come rivela il Corriere della Sera, ognuna di esse ha un bagno privato, più un sesto è a disposizione degli ospiti. In più, ci sono alloggi e servizi anche per i membri dello staff di bordo. D'altronde nei 27 metri di lunghezza lo spazio di certo non manca! Nel grande living la famiglia può riunirsi e godere il panorama dalle enormi vetrate affacciate sul mare.

Per non mettere freni al divertimento, Cristiano ha scelto un modello che può raggiungere una velocità di crociera di 24 nodi (44 km/h circa) e che può contenere carburante sufficiente per lunghe traversate. Il prezzo? Da listino, come svela il Corriere della Sera, si parte da 5 milioni e 750mila euro, a cui vanno aggiunti tutti gli optinonal. E se una cosa è certa è che Ronaldo non è certo tipo da badare a spese quando si tratta di comodità e lusso. E infatti non si accontenta: pare che stia già pensando di acquistare una barca più grande...

