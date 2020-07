Georgina sullo yacht di CR7 naviga alla grande

Un po’ di relax in mezzo al mare per Georgina Rodriguez, mentre il suo CR7 fa vincere la Juventus. Lui fa la doppietta in campo, lei sfodera le sue armi di seduzione negli scatti social sullo yacht. Posteriore in bella vista sia sotto il sole che in coperta e una pioggia di like dai follower impazziti per le curve della bella compagna di Cristiano Ronaldo.

Un mega yacht per navigare nelle acque tranquille del Mediterraneo era proprio quel che ci voleva per la strana estate del calciatore e famiglia. Lui è impegnato sul tappeto verde, lei non rinuncia alla tintarella e alle onde. E così ecco che la Rodriguez si rilassa e, Ronaldo, appena può la raggiunge in barca. I due organizzano cene a lume di candela con gli amici, bagni in mare e momenti romantici di coppia.

Leggi anche>Georgina e Cristiano Ronaldo, relax tra addominali e décolleté esplosivo

Georgina provoca e seduce. Prima filma una gita in mare mostrando i piedi mentre è distesa sul letto in cabina. Poi pubblica uno shooting ad alto tasso erotico con una rosa rossa sul letto e un fondoschiena da applauso che riempie l’obiettivo. Se Cristiano stupisce con i gol, in famiglia è Georgina a sbalordire sempre.

