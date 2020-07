Georgina Rodriguez bollente, fa ballare anche i glutei

Allenamento ad alto tasso erotico per Lady Ronaldo. Nella villa torinese Georgina Rodriguez inganna il tempo senza CR7 dedicandosi alla cura del suo fisico. In giardino, accanto alla piscina, vestita con una tutina rosa, la modella 26enne si esercita riuscendo persino a far ballare le sue chiappe. A ritmo di musica i glutei si muovono e lei divertita posta il video sui social facendo impazzire i follower.

La Rodriguez non perde una sessione di workout ed è diventata bravissima in squat e flessioni, proprio come una campionessa. Il suo duro allenamento in giardino è all’insegna della famiglia, però. Dietro di lei, nel video postato sui social, si vedono i bambini che girano sulle macchinine elettriche, mentre Cristiano Junior sfreccia tra l’erba con il suo monopattino elettrico.

Finita la ginnastica, si concede un tuffo in piscina. In acqua ci sono i gonfiabili a disposizione dei bambini e appena può, libero dagli impegni calcistici, anche Ronaldo si rilassa in costume. E poi è l’ora del riposino con i figli: la mise di Georgina tra le lenzuola è super sexy con poco addosso.

