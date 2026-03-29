Zeudi Di Palma ha una nuova fidanzata: l'ha svelato su Instagram

Come immaginabile, sotto agli scatti pubblicati da Zeudi su Instagram ci sono parecchi commenti. Quelli più numerosi provengono da chi esprime entusiasmo per l'ufficializzazione del legame sentimentale e augura il meglio alla coppia, ma non manca qualche critica. Per esempio c'è chi ha visto nella scelta di rendere pubblica la relazione un tentativo di attirare l'attenzione. Si tratta però di pochi commenti, sepolti dalla valanga di positività che è arrivata a Zeudi e Scarlett nelle ultime ore.