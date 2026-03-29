Zeudi Di Palma ha una nuova fidanzata: l'ha svelato su Instagram

© Instagram | Zeudi di Palma e Scarlett
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Le foto pubblicate sul suo profilo mostrano un bacio appassionato con Scarlett Jade Plott, modella 31enne
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Zeudi Di Palma ha iniziato una nuova relazione sentimentale. L'ha svelato lei stessa pubblicando su Instagram delle foto in cui bacia Scarlett Jade Plott, modella 31enne conosciuta nell'ambito dei podcast. Delle voci di corridoio su una possibile frequentazione dell'ex Miss Italia giravano ormai da qualche mese, ma finora lei aveva scelto di non commentarle in alcun modo.
Nata nel 2001 a Napoli, durante la partecipazione al Grande Fratello Zeudi Di Palma non ha mai fatto mistero della propria bisessualità. Ciò l'ha resa un punto di riferimento per vari fan del reality show, che online l'hanno supportata con vigore, arrivando anche a fare il tifo per la nascita di una possibile coppia con Helena Prestes.
Con Scarlett, Zeudi sembra aver trovato la compagna ideale che sognava. In passato, durante una diretta su TikTok, aveva spiegato di essere alla ricerca di una persona "risolta, mentalmente stabile, senza troppi traumi passati e con un'energia pazzesca". Aveva anche rivelato di non essere alla ricerca di una storia fugace, bensì di una relazione stabile e duratura.
"Quando mi sveglio voglio pensare che inizia un'altra giornata meravigliosa. Mi piacciono le donne ambiziose, già in parte realizzate, spesso anche più grandi di me, che sappiano cosa vogliono dalla vita", aveva ammesso. Anche sulla questione aspetto fisico era stata molto trasparente: "L'occhio vuole la sua parte, il bello piace. Ma se non c'è fa niente, per me conta soprattutto che sia una persona risolta".
Scarlett sembra possedere molte delle caratteristiche elencate da Zeudi. Oltre a essere una donna avvenente, sembra avere anche le idee chiare sul proprio percorso di vita. L'ambizione non pare proprio mancarle.
Come immaginabile, sotto agli scatti pubblicati da Zeudi su Instagram ci sono parecchi commenti. Quelli più numerosi provengono da chi esprime entusiasmo per l'ufficializzazione del legame sentimentale e augura il meglio alla coppia, ma non manca qualche critica. Per esempio c'è chi ha visto nella scelta di rendere pubblica la relazione un tentativo di attirare l'attenzione. Si tratta però di pochi commenti, sepolti dalla valanga di positività che è arrivata a Zeudi e Scarlett nelle ultime ore.