William e Kate in visita al centro culturale ucraino di Londra

Festa a tema Minnie per la figlia di Lorena Bianchetti

La sensazione di inutilità, le difficili parole per spiegare ai figli la guerra, la difficoltà di capacitarsi di come possa accadere.

Il principe William e la moglie Kate Middleton si sono recati in visita al Centro culturale ucraino di Londra, dove hanno incontrato volontari che stavano riempiendo i camion di aiuti per sostenere gli sforzi di soccorso umanitario dopo l'invasione russa. I duchi di Cambridge hanno indossato i distintivi di solidarietà ucraini gialli e blu e hanno portato vassoi di brownies al cioccolato e barrette di cereali, fatti in casa a Kensington Palace.