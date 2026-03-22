L'attrice, single ormai da più di 20 anni, ha raccontato la sua situazione sentimentale durante l'ultima puntata del suo programma "The View", dopo aver letto un articolo riportato su un magazine in cui una donna sposata ammetteva di sentire la mancanza dei suoi giorni da single, soprattutto per quanto riguardava le avventure occasionali e le serate fuori. Interpellata dalla co-conduttrice Joy Behar sull'argomento, Goldberg ha affermato che lei al contrario non sente alcuna nostalgia di quei tempi, ma decisamente il contrario: "Dopo tre divorzi sono felicemente single. Faccio il giro dei bar, vado in giro a divertirmi, e faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno. Non sono sposata, non ho responsabilità", ha affermato Whoopi.