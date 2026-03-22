Whoopi Goldberg: "Sono felicemente single, ora faccio sesso mordi e fuggi"
L'attrice si è raccontata, affermando di non aver bisogno di un partner né di un nuovo matrimonio
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Whoopi Goldberg è una delle attrici più iconiche di Hollywood. La sua vita sentimentale, come quella di tutte le grandi star, è stata spesso chiacchierata e al centro di gossip: ora però, a 70 anni, la star di 'Sister Act' afferma di essersi presa una pausa, almeno dalla vita di coppia.
Le parole
L'attrice, single ormai da più di 20 anni, ha raccontato la sua situazione sentimentale durante l'ultima puntata del suo programma "The View", dopo aver letto un articolo riportato su un magazine in cui una donna sposata ammetteva di sentire la mancanza dei suoi giorni da single, soprattutto per quanto riguardava le avventure occasionali e le serate fuori. Interpellata dalla co-conduttrice Joy Behar sull'argomento, Goldberg ha affermato che lei al contrario non sente alcuna nostalgia di quei tempi, ma decisamente il contrario: "Dopo tre divorzi sono felicemente single. Faccio il giro dei bar, vado in giro a divertirmi, e faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno. Non sono sposata, non ho responsabilità", ha affermato Whoopi.
Nel maggio del 2024, al programma "Who's Talking to Chris Wallace?", l'attrice aveva rilasciato dichiarazioni di simile stampo riguardo alla sua posizione sul matrimonio: "Quando sei sposato con qualcuno, devi interessarti a come si sente. Io non lo faccio. Non mi importa come ti senti. È terribile".
Le precedenti relazioni
Whoopi Goldberg di relazioni sentimentali impegnative ne sa qualcosa. L'attrice ha alle spalle tre matrimoni e altrettanti divorzi. Nel 1973 è convolata a nozze con Alvin Martin, suo ex consulente per la tossicodipendenza, dalle quali è nata sua figlia Alex, oggi 51enne. Nel 1979 la coppia si è ufficialmente separata. Dal 1986 al 1988 è stata invece sposata con Davide Claessen, direttore della fotografia olandese. L'ultimo matrimonio risale al 1994, quando Whoopi sposò l'attore e sindacalista Lyle Trachtenberg, da cui però divorziò dopo appena un anno.
Nel 2024, sempre a "The View", la stessa attrice aveva parlato dei suoi tre matrimoni e degli altrettanti mariti, raccontando come fosse ancora in buoni rapporti con ognuno di loro: "Sono in contatto con ognuno di loro, perché una volta erano miei amici. Non vuol dire che ci sentiamo spesso, ma li rispetto abbastanza. Non devo dormire con te, non devo mangiare con te, non devo fare tutte le cose che una relazione impone. Ma posso essere cordiale, perché non c’è nessuno con cui ho vissuto o con cui ho avuto una relazione che io odi davvero".