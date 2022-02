Whoopi Goldberg torna in tv dopo i commenti sull'Olocausto

L'attrice premio Oscar era stata criticata per le frasi in cui aveva affermato che lo sterminio degli ebrei durante il Nazismo non sarebbe stato legato al razzismo, ma si sarebbe trattato di umanità tra persone. La Goldberg si era scusata, ma il presidente della Abc News Kim Godwin l'aveva sospesa.

"Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato mentre ero via - ha detto la Goldberg all'apertura dello spettacolo - ho dato ascolto a quello che tutti mi hanno detto e sono loro grata”.

Per poi proseguire: "C'è qualcosa di meraviglioso nell'essere in uno show come questo, perché siamo 'The View' e questo è quello che facciamo... a volte non lo facciamo nel modo più elegante possibile".

Whoopi ha anche promesso che quanto accaduto non metterà fine alla volontà di continuare ad avere conversazioni difficili.

