Wanda Nara, che sculacciata social

Manager, mamma, icona sexy, bionda e bombastica, in grado di tenere sulle spine milioni di tifosi e di lasciare senza fiato milioni di follower. Wanda Nara colpisce ancora. Dopo aver postato un messaggio sibillino in cui scrive “Aspettando quello che non arriverà mai” che risuona nella mente degli interisti, pubblica un video da backstage in cui il suo truccatore le spalma La crema sul fondoschiena. Inutile dire che i fan sono rimasti senza respiro...