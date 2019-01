Maxi Lopez sull'ex Wanda Nara: "Mi chiama quando Icardi è in ritiro". Lei replica: "Nemmeno un ignorante gli crederebbe"

"Le cose non vanno bene. Mi adeguo e lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di sfuggire a queste polemiche per non confondere i bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient'altro. Ma lei chiama solo in determinati giorni" ha dichiarato l'attaccante argentino. Lopez ha poi parlato della notte di Capodanno, quando è stato pizzicato alla festa di Wanda Nara e Mauro Icardi: "Volevo trascorrere l’ultimo dell’anno con i miei figli ma lei si è opposta. Una situazione assurda. Combatto per vedere i bambini anche solo un'ora. Non so cosa le passa per la testa e dove vuole arrivare".



Dopo parole così pesanti, la reazione di Wanda non è tardata ad arrivare."Nemmeno la persona più ignorante al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di ML. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste c** senza verificarne l’autenticità" ha infatti sbottato Wanda su Twitter. I due si erano già scontrati in tribunale qualche mese fa, dopo che sui profili social della showgirl (assolta 'per non aver commesso il fatto') era comparso il numero di cellulare di Lopez. Il 2019 non sembra essere partito nel migliore dei modi per l'ex coppia... nuova causa in vista?