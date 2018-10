Wanda Nara assolta: non postò il cellulare di Maxi Lopez

Prima una festa da mille e una notte per la piccola Isabella Icardi, poi una festa in tribunale per mamma Wanda Nara. La moglie e manager dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, accusata di aver postato sui social i dati personali tra cui il numero di cellulare dell'ex marito, il calciatore argentino Maxi Lopez, è stata assolta per non aver commesso il fatto. Lo ha deciso la seconda sezione penale del Tribunale di Milano.