Vlahovic e Mariasole Pollio, è finita per colpa della Juve?

Della love-story tra la Pollio e il calciatore ex Fiorentina si parlava già lo scorso anno quando sui social lei uscì allo scoperto facendo gli auguri a Vlahovic corredando il messaggio con l’emoji del diamantino, quella che usa sempre il giocatore nei suoi post. Entrambi non hanno mai confermato o smentito, tanto che alla bella Mariasole sono stati attribuiti nel frattempo altri flirt.

Ora il settimanale diretto da Alfonso Signorini rilancia la notizia di una storia tra i due arrivata al capolinea proprio per colpa della “Signora”. Sui rispettivi profili, DV7 posta solo foto “professionali” in bianconero, mentre Mariasole Pollio pubblica le sue cartoline da St. Moritz e scrive: “Dove tutto tace”. Nelle Storie c’è il messaggino d’amore della madre: “Ti amo tanto, sei speciale, sono fiera di te, le chiacchiere sono al vento”.

E di notte guardando le stelle la giovanissima influencer riflette: “Continuerò ogni giorno a svegliarmi e a cercare il buono e il bello nelle cose, nelle persone nel mondo, continuerò a evitare le strade, le circostanze che mi vorranno diversa, meno felice, meno grata. Continuerò a non avere paura nel mostrarmi come sono anche se questo comporterà non poter essere adatta a tutti, continuerò a conservare il mio cuore buono, ingenuo e puro per chi, come i miei amici e la mia famiglia lo sanno apprezzare e amare. Continuerò ad aspettarmi un abbraccio forte, grande, sincero. Continuerò a porgere l’altra guancia e a farmi in quattro per chi amo perché alla fine continuerò ad essere Mery, continuerò perché per essere migliore devi cominciare da te”.

Ti potrebbe interessare: