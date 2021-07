19 luglio 2021 12:34

Maria Sole Pollio compie 18 anni tra musica e amore

Attrice, youtuber, influencer e conduttrice di “Battiti Live”, Maria Sole Pollio compie 18 anni e festeggia alla grande. Per la giovane napoletana una festa in musica con tanti amici e… un nuovo fidanzato? Sul web circola la notizia che faccia coppia con il figlio di Biagio Antonacci, ma Maria Sole per ora tace. “È incredibile come io sia rimasta esattamente uguale, riesco a riconoscere quest’espressione ancora in me, sono sempre stata entusiasta, ho sempre guardato ogni cosa con occhi curiosi, pieni di meraviglia… ho sempre desiderato correre non riuscivo mai a stare ferma, io pensavo già all’attimo dopo… non mi hanno mai fatto paure le sfide, io sono così testa dura e cuore morbido. Ora che sto crescendo mi sento esattamente così…” scrive la Pollio che apre le danze ai festeggiamenti.