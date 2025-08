Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas si sono conosciuti durante il Vinitaly a Verona nel 2018 e parevano da subito pronti alle nozze. In un'intervista al “Corriere della Sera”, Brumotti aveva detto della Zoppas: "È lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo". E ancora: "Rispetta il mio lavoro, è una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte".