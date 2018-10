Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti pronti alle nozze: sono pazzi d'amore!

Un anello al dito per confermare una storia in continua crescita, un susseguirsi di immagini di coppia, di baci appassionati, abbracci, scambi di parole dolci e cuoricini. Sembra davvero mancare poco al fatidico sì, tanto che lei in alcune interviste ammette di essere pronta all'abito bianco. Dopo la fine della storia con la ex velina Giorgia Palmas, con la quale aveva condiviso sei anni d'amore (prima era stato fidanzato per molti anni con Roberta Armani, nipote dello stilista), Vittorio ora porterà all'altare Annachiara.