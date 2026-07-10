In attesa di scoprire se Vittoria possiede lo stesso talento recitativo della madre, una cosa è certa: il sostegno della famiglia è totale. Emanuele Filiberto non ha mai nascosto l'orgoglio per le sue figlie, Vittoria e Luisa di Savoia, 18 anni, raccontando anche quanto sia felice di vederle costruire il proprio futuro. Per la giovane erede di casa Savoia si apre così un nuovo capitolo. Dopo aver conquistato il mondo della moda, è arrivato il momento di mettersi alla prova davanti alla macchina da presa. E questa volta, più che mai, il paragone con mamma Clotilde sarà inevitabile.