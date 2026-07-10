© Instagram | Vittoria di Savoia, tra moda, social, famiglia e il sogno del cinema
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La 22enne figlia di Emanuele Filiberto e dell'attrice francese sarà la protagonista di un romance. Dopo la moda e i social, arriva il salto nel cinema
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A volte il talento sembra essere scritto nel destino. Vittoria di Savoia, 22 anni, ha deciso di seguire le orme della madre Clotilde Courau, 57 anni, e di affacciarsi al mondo della recitazione. La primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia, 54 anni, e dell'attrice francese debutterà infatti sullo schermo con un ruolo da protagonista, trasformando una passione in una vera e propria carriera.
Per anni il suo nome è stato legato alla moda, alle campagne pubblicitarie e ai social, dove conta oltre 300mila follower. Ora, però, Vittoria è pronta a raccogliere l'eredità artistica di mamma Clotilde, volto amatissimo del cinema francese, e a misurarsi con il set.
Cresciuta tra Ginevra, Parigi e Londra, Vittoria ha sempre vissuto in un ambiente internazionale. Oltre all'esperienza da modella, ha lavorato in una galleria d'arte londinese e ha frequentato un corso di laurea in Scienze Politiche, senza però completarlo. Una scelta che oggi appare chiara: la sua strada era altrove.
Il debutto arriverà il 18 settembre con "Io + Te, soli contro tutti", adattamento del romanzo di Emma Green che sarà distribuito da una piattaforma di streaming. Un esordio importante, perché la giovane Savoia non sarà una semplice comprimaria ma il volto principale della storia.
Nel film interpreta una studentessa universitaria modello che si innamora di un ragazzo misterioso e ribelle conosciuto nel campus. Un amore intenso che dovrà fare i conti con segreti nascosti e con l'arrivo di un antagonista pronto a sconvolgere la vita dei due protagonisti. Una trama perfettamente in linea con il genere young adult, amatissimo dal pubblico più giovane e capace di trasformare nuovi volti in vere star.
In attesa di scoprire se Vittoria possiede lo stesso talento recitativo della madre, una cosa è certa: il sostegno della famiglia è totale. Emanuele Filiberto non ha mai nascosto l'orgoglio per le sue figlie, Vittoria e Luisa di Savoia, 18 anni, raccontando anche quanto sia felice di vederle costruire il proprio futuro. Per la giovane erede di casa Savoia si apre così un nuovo capitolo. Dopo aver conquistato il mondo della moda, è arrivato il momento di mettersi alla prova davanti alla macchina da presa. E questa volta, più che mai, il paragone con mamma Clotilde sarà inevitabile.
© Tgcom24
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