Virginia Raggi in spiaggia sfoggia anche il topless, che spettacolo da 5 stelle!

Bikini a triangolo e qualche laccetto birichino regalano un siparietto imperdibile ad Anzio. Per Virginia Raggi il bagno di sole in spiaggia è uno spettacolo a 5 stelle. La sindaca di Roma, pizzicata dal settimanale Gente, sfodera le sue armi di seduzione e tra due pezzi che si slacciano e voglia di tintarella integrale sulla schiena, i flash scattano senza sosta.

Nelle foto esclusive del settimanale la sindaca è in coppia con il marito Andrea Severini. Raramente i due si vedono insieme, ma questa volta è per un momento di relax sulla sabbia. Lui stende il telo, lei si sdraia sul bagnasciuga sorridente in una spiaggia libera e affollata.



Senza lettini e ombrelloni, la sindaca si crogiola al sole insieme alla famiglia in una località che spesso raggiunge in estate per staccare la spina dalla politica e dagli impegni di lavoro. Passata la lunga crisi con il marito, appare serena e felice. Sfodera un fisico asciutto e scolpito nascosto appena da un bikini striminzito. Sulla sabbia però slaccia il reggiseno e in topless si gode il sole. Dopo un buon bagno ristoratore, sfodera anche le sue abilità nella pratica yoga mostrando alcune posizioni che la distraggono dai crucci romani…



