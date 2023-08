Vip in fuga dal caldo, ecco quelli che hanno scelto la montagna

Dopo la Sardegna con gli amici, Ilary Blasi è partita per Cortina dove l'ha raggiunta anche Bastian Muller. Tra loro si parlava di crisi ma con le foto hanno smentito ogni gossip e la pedalata mano nella mano ha messo tutte le malelingue a tacere. Tra i vip che hanno scelto la montagna c'è anche Caterina Balivo che ha raggiunto Pederù: "Calzini di lana, pantalone a costine, camicia di flanella. Non pensavo sarebbe stato così entusiasmate!", ha scritto postando le foto.

Tra i tanti vip in cerca del fresco ci sono Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello , in vacanza ad alta quota con Giulietta . Nel parco naturale dell'Adamello-Brenta si rilassano con la loro bimba ma si concedono anche qualche momento adrenalinico sulla zipline . Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno fatto un bel trekking sulle Dolomiti portando il piccolo Edoardo nello zaino. Il 9 settembre diventeranno moglie e marito e intanto si godono un pieno di relax: dopo le Dolomiti sono partiti per Ibiza.

In Italia o all'estero

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli con i figli sono tra i vip amanti delle cime. Loro sono addirittura volati in Wyoming per scampagnate in mezzo alla natura nel Grand Teton National Park. Nicoletta Romanoff invece è rimasta in Italia, scegliendo per la vacanza con gli amici i panorami incantevoli delle Dolomiti. Paesaggi che l'hanno lasciata a bocca aperta e non ha potuto fare a meno di condividerli sui social.