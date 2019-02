Vip sotto la neve, ecco chi ha scelto la montagna

La magia della neve non lascia indifferenti i vip che, appena possono, si regalano un'avventura sulle piste da sci o una passeggiata nei boschi imbiancati. Se Elisabetta Gregoraci ha preferito l'atmosfera di St. Motitz, Serena Autieri ha scelto il fascino delle Dolomiti. Georgina Rodriguez ha optato per una giornata in famiglia a Courmayeur, mentre Filippa Lagerback è "scappata" dai suoi cari in Svezia.

Sorridente e pieno di energia, Flavio Briatore posta foto dagli impianti sciistici di Gstaad, mentre la sua ex moglie se la spassa insieme al figlio Nathan Falco sulle vette Svizzere. In montagna con i bambini anche Georgina che, con i piccoli di casa, si diverte sullo slittino. Imbacuccata con berretto, sciarpa e giaccone tecnico, Manuela Arcuri non teme il freddo del Trentino... non si può dire lo stesso per Stefano De Martino che, stretto nel suo cappotto, sembra soffrire le basse temperature. Guarda nella gallery quanto si divertono le celebrità sulla neve...