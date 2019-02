Georgina Rodriguez sulla neve con i figli di Ronaldo

Fuga sulla neve per Georgina Rodriguez che, approfittando degli impegni calcistici di Cristiano Ronaldo , si gode una giornata di divertimento a Courmayeur insieme a un'amica e ai figli più piccoli del calciatore: Alana , e i gemelli Eva e Mateo . Tra i giochi e le corse sullo slittino con i bimbi, c'è anche il tempo per un saluto al suo compagno e a Cristiano Jr : "Mandiamo la nostra energia migliore a papà e al nostro fratellino".

Georgina Rodriguez è sexy anche con l'outfit da sci e gli stivaloni. Con i bambini è una mamma adorabile: li veste con cura per proteggerli dal freddo, scegliendo la tuta azzurra per il maschietto e rosa per le femminucce, e gioca con loro sulle piste innevate. Un quadretto famigliare tenerissimo, manca solo papà Cristiano Ronaldo per renderlo perfetto.