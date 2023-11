Anna Tatangelo è stata paparazzata in via Montenapoleone durante una sessione di shopping. Tutta vestita di nero, con un look comodo e trendy, ha fatto compere in una boutique insieme a un amico incaricato di portare i sacchetti. A caccia di acquisti costosi anche Flavia Pennetta , fotografata insieme alla madre durante la sua passeggiata in centro. A giudicare dalle buste brandizzate che porta con sé, deve aver trovato quello che fa al caso suo.

Valentina Ferragni è stata paparazzata durante una passeggiata pomeridiana insieme al cane Pablo. Cammina in centro con l'amico a quattro zampe al guinzaglio e intanto manda messaggi con lo smartphone. Nei pressi di Parco Sempione, Giulia Salemi è stata intercettata mentre si gode qualche raggio di sole con il suo spitz di pomerania Prince Valiant. Cappotto bianco e minigonna nera, l'influencer si ferma al tavolino di un bar per prendere un caffè con un'amica.

Da sole o in dolce compagnia

Michelle Hunziker era da sola quando i fotografi l'hanno pizzicata a spasso a Milano: lei e il suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo sono stati bravi per molti mesi a depistare i curiosi e a lungo non c'è stat verso di beccarli insieme. Anche Soleil Sorge si è concessa una passeggiata in solitaria: elegantissima in trench e stivali ha sorriso ai fotografi che hanno scatenato i flash. Per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro invece l'uscita è di coppia. Il loro amore è stato travagliato e messo a dura prova dalle incomprensioni, ma sotto il sole milanese sembrano essere in perfetta sintonia.