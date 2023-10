Mare d'autunno, ecco l'ultimo bagno delle vip: dalla Balivo alla De Grenet

Le vip nel fine settimana prendono il largo per godersi ancora qualche giornata al mare. Ne hanno approfittato per l’ultimo bagno Caterina Balivo, Samantha De Grenet, Federica Moro, Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis. In coppia hanno navigato tra le onde Francesco Totti, Cecilia Rodriguez, Lapo Elkann.

“Del resto ha sempre fatto 30 gradi ad ottobre o no?” scrive Caterina Balivo postando gli scatti dalla spiaggia. La conduttrice tv appare felice e in formissima con il suo bikini leopardato accanto al marito Guido Maria Brera. “Ottobre… nulla da aggiungere” è invece la didascalia delle foto di Samantha De Grenet che a bordo di uno yacht in costume guarda il mare di Giannutri e il cielo azzurro. “Ottobre, 25 gradi, incredibile” è il post di Federica Moro da Portofino. Sarà l’ultimo weekend di sole e mare anche per Federica Nargi in spiaggia con la sorella Claudia? L’ex velina sfodera un bikini nero e si gode il caldo insieme ai genitori sulla sabbia.

Fughe d’amore al mare Non solo Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato il compleanno dell’ex calciatore al mare concedendosi una fuga in Costa Azzurra a bordo di uno yacht con tanto di moto d’acqua. Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, approfittando dell’invito a un evento di moda a Ibiza, sono volati sulla Isla per qualche giorno di relax e divertimento tra bikini e drink. Sulla stessa isola anche Giulia De Lellis, Veronica Ferraro e Ginevra Mavilla. Posta dalla barca anche Lapo Elkann, tra le onde insieme alla moglie Joana Lemos, mentre Pierfrancesco Favino è stato paparazzato con Anna Ferzetti (in topless) a Formentera.