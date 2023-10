“Stare insieme è un lavoro, un lavoro bellissimo, a cui ci dedichiamo per tenere viva la relazione” ha detto poche settimane fa Anna Ferzetti che sta insieme a Pierfrancesco Favino da 20 anni. Attori appassionati e bravissimi hanno saputo ritagliarsi una breve vacanza tutta per loro (a casa ad aspettarli ci sono le figlie Greta e Lea) nelle acque di Formentera dove si lasciano andare alle effusioni e alla libertà. Lei sfodera il topless incurante dei flash, lui la avvinghia e la bacia con trasporto.

Pierfrancesco Favino, 54 anni, e Anna Ferzetti, 40 (ha festeggiato con un mega party a tema Anni Ottanta: guarda il video ), stanno insieme dal 2003 e hanno due figlie Greta, 17 anni, e Lea, 11. Si sono conosciuti a una festa di amici comuni, lei ventenne e lui maggiore di 14 ma la differenza d’età non è mai stata un problema. “Perché lo amo? Perché è paziente, amorevole, dolce, sensibile, bello, irresistibile e malinconico. Fa crepare dal ridere” aveva detto la Ferzetti di Favino in un’intervista tempo fa.

Il loro segreto?

Nella coppia "Pierfrancesco Favino è il più romantico", Anna Ferzetti ha detto a Verissimo: “Io non sono una coccolona, non amo dire amore o tesoro… Dico spesso che sono la sua prima fan, sono molto orgogliosa di Pierfrancesco". Ma il loro segreto pare sia la distanza: “Spesso siamo lontani… Penso che la distanza, in un certo senso, aiuti nei rapporti lunghi… non so se caratterialmente potrei vivere 24 ore su 24 insieme".