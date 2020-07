Pierfrancesco Favino irresistibile in spiaggia 

Per Pierfrancesco Favino è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni, tra progetti professionali in cantiere e riconoscimenti per le sue ultime performance. Ora per l'attore è giunto il momento di rilassarsi. Per farlo ha scelto la spiaggia e il mare di Formentera, dove il settimanale Gente l'ha fotografato insieme alla compagna Anna Ferzetti e alle figlie Greta e Lea .

Pierfrancesco emerge dalle acque delle Baleari, tonico e possente come un gladiatore. Dopo essere ingrassato a dismisura per poter vestire meglio i panni di Tommaso Buscetta per il film "Il Traditore", l'attore è rientrato perfettamente nel suo peso forma: in costume sfoggia un fisico davvero niente male. In acqua gioca con le due figlie, si diverte e scherza con loro. Disteso sulla spiaggia non ha occhi che per Anna, con cui è legato dal 2003.

A 51 anni, Favino è tra gli attori più apprezzati del cinema italiano. "Merito di 30 anni di duro lavoro", ha detto lui a Gente. Ogni suo film è un successo di critica e botteghino e i premi fioccano l'uno dietro l'altro. Anche la vita privata va a gonfie vele: con Lea e Greta è un papà amorevole e loro sono pazze di lui. Con la Ferzetti si amano alla follia, sono una coppia unita e affiatata che vive il loro amore lontano dai riflettori.

