In molte posano sotto l'albero, tra palline e lucine colorate, indossando solo la biancheria intima in un tripudio di pizzi e trasparenze che fanno girare la testa. A dispetto delle temperature, le feste di fine anno si preannunciano caldissime...

Tgcom24

Trasparenze bollenti L'appuntamento con Elisabetta Canalis in lingerie sotto l'albero è imperdibile per i follower e la showgirl si presenta puntuale all'appello. Quest'anno indossa un completino di pizzo rosso, con i ricami che creano un intrigante vedo non vedo sul seno. Anche Belen Rodriguez gioca con le trasparenze in slip e reggiseno neri. Era da molto tempo che la conduttrice argentina non si mostrava solo con l'intimo addosso e per i fan è stato un graditissimo quanto inaspettato regalo di Natale.

Mamma che sexy! Per Diletta Leotta, che ha dato alla luce Aria ad agosto, è il primo Natale da mamma. La conduttrice posa sotto l'albero indossando solo la biancheria intima, scegliendo però quella maschile. Boxer spiritosi, maglietta bianca e calzini: un completino insolito ma che addosso a lei risulta sempre sexy. Heidi Klum si fa ritrarre in coppia con la figlia Leni Klum, ormai anche lei lanciatissima come modella. Tutte e due in lingerie di pizzo rosso posano con i pacchetti regalo in mano e sono una visione.