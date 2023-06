Vip a Milano, ecco chi non è ancora scappato al mare

I paparazzi hanno sorpreso a spasso in città Chiara Ferragni, Ilary Blasi, Cristina D'Avena e non solo...

A passeggio da sole A spasso per le vie del centro di Milano si incontra Chiara Ferragni, in shorts e camicetta bianca mentre si aggira tra le vetrine. Ilary Blasi, con un abito floreale dall'ampia scollatura, cammina mentre parla al telefono: sarà in linea con Bastian Muller con cui, almeno al momento, vive una storia d'amore a distanza? Tra gli altri vip c'è anche Cristina D'Avena in total black è stata beccata dai fotografi durante la sua passeggiata solitaria: davanti ai flash sorride e si presta a qualche scatto.

In coppia I vip si godono anche qualche momento di coppia, approfittando della città che inizia a svuotarsi. Alessandro Borghese ha accompagnato la moglie a fare la spesa in scooter e poi si sono goduti una bella passeggiata sotto il sole. Il calciatore Christian Eriksen è stato intercettato a pranzo al ristorante con tutta la sua famiglia. Quattro passi in buona compagnia anche per Gabriele Muccino con Angelica, la sua dolce metà: i due camminano in centro tenendosi per mano, con outfit bianco e nero coordinato.