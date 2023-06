Vacanze al via, ecco dove sono andate le vip

Alcune hanno scelto le bellezze italiane, altre sono partite per l'estero ma tutte postano sui social le loro cartoline. In bikini sfoggiano fisici pazzeschi mentre si rilassano al sole o giocano in acqua e i follower non possono fare altro che sognare.

Formentera la più gettonata Formentera è una meta gettonatissima per le vacanze delle vip. L'ha scelta Delia Duran per qualche giorno di relax in barca ad alto tasso erotico. E chissà se avrà incontrato Soleil Sorgè, la sua amica-nemica del "Grande Fratello Vip" approdata negli stessi lidi. Un'altra ex gieffina ha scelto la stessa destinazione: Lulù Selassié posta immagini dall'isola e come lei Valeria Marini sexy in bikini leopardato.

Vacanze da mamma Francesca Sofia Novello è partita per le vacanze in Croazia insieme a Valentino Rossi e alla loro Giulietta. Thais Wiggers si trova in Sardegna insieme alla figlia Julia, nata dalla relazione con Teo Mammucari, e alterna scatti da mamma dolce ad altri da bomba sexy.