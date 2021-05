Vip a zonzo per Milano, dalla Ghenea al parco alle Rodriguez in centro

Vip a zonzo per Milano, dalla Ghenea al parco alla Rodriguez in centro Tgcom24 1 di 32 Cecilia Rodriguez IPA 2 di 32 IPA 3 di 32 IPA 4 di 32 IPA 5 di 32 IPA 6 di 32 Madalina Ghenea al parco IPA 7 di 32 IPA 8 di 32 IPA 9 di 32 IPA 10 di 32 IPA 11 di 32 IPA 12 di 32 IPA 13 di 32 14 di 32 Filippo Nardi a pranzo fuori con una misteriosa bionda IPA 15 di 32 IPA 16 di 32 IPA 17 di 32 IPA 18 di 32 IPA 19 di 32 Belen a pranzo in centro IPA 20 di 32 IPA 21 di 32 IPA 22 di 32 IPA 23 di 32 IPA 24 di 32 IPA 25 di 32 IPA 26 di 32 Diletta Leotta con Daniele Battaglia IPA 27 di 32 IPA 28 di 32 IPA 29 di 32 IPA 30 di 32 IPA 31 di 32 IPA 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Madalina Ghenea sceglie un outfit bianco con espadrillas ai piedi per la sua passeggiata al parco Montanelli inseguita dai flash, mentre Cecilia Rodriguez insieme al cane Aspirina opta per una minigonna per la sua fuga a caccia di un pranzo delivery in corso Garibaldi. Aria di primavera e voglia di stare fuori casa per i vip che girano a zonzo per Milano.