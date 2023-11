Vincent Cassel, tete-a-tete a Roma con la sua nuova fiamma

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati la scorsa primavera . Erano una delle coppie più affascinanti del cinema. L'attore francese, noto per i suoi ruoli in film come La Haine, Il Cigno Nero e Ocean's Twelve, ha sposato la modella brasiliana nel 2018 a Biarritz, dopo averla conosciuta durante un viaggio a Bahia. Da allora, i due vivevano tra Rio de Janeiro, Parigi e Lisbona, condividendo la passione per l'arte, la natura e la famiglia. Vincent era già padre di due figlie, Deva e Léonie, avute dal precedente matrimonio con Monica Bellucci, mentre Narah era mamma di Theo, nato da una relazione precedente. Nonostante i 30 anni di differenza tra loro, i due hanno sempre mostrato una grande complicità e armonia, tanto che Vincent ha voluto omaggiare Tina con un tatuaggio sul braccio. "Quando l'ho vista per la prima volta non sapevo quanti anni avesse. Forse se lo avessi saputo non ci saremmo mai messi insieme, ma è andata così..." aveva raccontato l'attore a Vanity Fair. Nel 2019 è nata loro bambina, Amazzonie.

La fidanzata di Vincent Cassel Narah Baptista: età, figli

Narah Baptista è una modella di 27 anni che ha rappresentato l'Australia a Miss Universo 2020. La sua bellezza è il frutto del mix tra le sue radici brasiliane e australiane, che si manifestano nei suoi occhi neri e magnetici e nella sua chioma nera e fluente. Narah Baptista è anche molto attiva su Instagram, dove pubblica foto che la immortalano in vari momenti della sua vita, sia in solitudine che in compagnia dei suoi cari. Narah Baptista - la cui somiglianza con la ex di Vincent Cassel, Tina Kunakey, è incredibile - non si limita però a mostrare il suo aspetto fisico, ma si esprime anche con parole profonde e sincere sul suo vissuto: "Come posso essere così crudele con me stessa quando sto facendo il meglio che possa fare", scrive in uno dei suoi post in evidenza sul suo profilo.