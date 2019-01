Vanessa Incontrada in bikini alle Maldive

Dopo il Natale in famiglia è partita con il figlio Isal e un'amica per festeggiare il nuovo anno al caldo. Vanessa Incontrada alle Maldive, si lascia baciare dal sole in bikini mettendo a nudo le sue forme conturbanti. Scherza con la sua compagna di avventure e si diverte con Isal in piscina: una gara tra "vecchia rana" e "moscerino" vede la conduttrice piazzarsi al secondo posto con il sorriso.