Vanessa Incontrada in festa, guarda che sexy quarantenne

Difficile vederla nella movida milanese o romana, ma quando appare per una cena romantica con il compagno Rossano Laurini, i flash sono tutti per lei. Vanessa Incontrada festeggia 40 anni e sorride al suo uomo con cui vive a Follonica, in Toscana, dove nel tempo libero dal set Vane (così la chiamano in paese) gestisce un negozio di abbigliamento.

“Una leonessa” si definisce sui social. Nel paese della Maremma toscana dove vive è solo un'amica, una che va al mercato, in piscina, una che corre, fa la spesa, va in negozio. “Chi abita a Follonica ormai non si stupisce più, ma la gente di passaggio rimane sempre spiazzata. Qualcuno è intimidito, altri mi trattano come fossi una di famiglia – scrive di lei il settimanale Novella 2000 – Qualcun altro viene solo per incontrarmi e questo, lo ammetto, fa sempre piacere”. Laurini è al suo fianco da oltre 10 anni, da quando entrambi uscivano da una separazione dai rispettivi ex. Insieme hanno un figlio Isal, 10 anni.