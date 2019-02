Valentina Allegri si laurea e "perde" il... Volo

Grandi festeggiamenti per la festa di laurea di Valentina Allegri in un ristorante milanese. Raggiante per il traguardo raggiunto, ha brindato insieme a tanti amici e parenti: l'unico grande assente era Piero Barone de Il Volo , con cui ha fatto coppia fissa negli ultimi cinque mesi. Le presentazioni in famiglia erano già state fatte, e tra i due sembrava essere proprio un grande amore... invece qualcosa deve essere andato storto, e si sono detti addio.

Piero e Valentina erano affiatatissimi, mentre si scambiavano messaggi romantici via social e postavano tenere foto di coppia. La rottura tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in un momento che avrebbe dovuto essere invece di grande felicità per entrambi. Proprio nelle stesse ore in cui la figlia di Max Allegri completava il suo percorso di studi in linguaggi dei media, il cantante de Il Volo celebrava l'uscita dell'album Musica, peccato che nessuno dei due era presente in un momento così importante per l'altro.