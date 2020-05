Vacchi è già un tenero papà: baci al pancino di Sharon Instagram 1 di 51 Instagram 2 di 51 Instagram 3 di 51 Instagram 4 di 51 Instagram 5 di 51 Instagram 51 di 51 Instagram 51 di 51 Instagram 51 di 51 Instagram 51 di 51 Instagram 10 di 51 Instagram 11 di 51 Instagram 12 di 51 Instagram 13 di 51 Instagram 14 di 51 Instagram 15 di 51 Instagram 16 di 51 Instagram 17 di 51 Instagram 18 di 51 Instagram 19 di 51 Instagram 20 di 51 Instagram 21 di 51 Instagram 22 di 51 Instagram 23 di 51 Instagram 24 di 51 Instagram 25 di 51 Instagram 26 di 51 Instagram 27 di 51 Instagram 28 di 51 Instagram 29 di 51 Instagram 30 di 51 Instagram 31 di 51 Instagram 32 di 51 Instagram 33 di 51 Instagram 34 di 51 Instagram 35 di 51 Instagram 36 di 51 Instagram 37 di 51 Instagram 38 di 51 Instagram 39 di 51 Instagram 40 di 51 Instagram 41 di 51 Instagram 42 di 51 Instagram 43 di 51 Instagram 44 di 51 Instagram 45 di 51 Instagram 46 di 51 Instagram 47 di 51 Instagram 48 di 51 Instagram 49 di 51 Instagram 50 di 51 Instagram 51 di 51 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Gianluca Vacchi diventerà papà: Sharon è in dolce attesa

La coppia ha annunciato la gravidanza nel giorno della festa della mamma, condividendo un video nelle rispettive pagine social. "Sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio", ha detto con commozione Gianluca nel dare la notizia ai follower.

LEGGI ANCHE >Gianluca Vacchi da record alle Maldive: il video fa 5 milioni di visualizzazioni

Del resto, che Vacchi avesse un forte desiderio di paternità era risaputo. Circa un anno fa aveva confidato al settimanale Diva e Donna di sperare di avere presto un figlio: "Sono sicuro che un giorno capiterà, mi vedo papà". In quell'occasione, riguardo alla sua storia con la Fonseca aveva detto: "Le persone sono giuste se evolvono con te nel modo giusto". Parole che ora conferma al 100%: "Quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon".

LEGGI ANCHE >Gianluca Vacchi con i tacchi a spillo si fa sculacciare dalla fidanzata

Vacchi e la Fonseca stanno insieme dal 2018, si sono conosciuti durante le riprese di un video e non si sono più lasciati. Lui ha 52 anni, lei ne ha 24, ma la differenza d'età per loro non è mai stata un problema. Insieme sono complici e affiatatati, si divertono da morire con i balletti che condividono su Instagram, tra ironia e sensualità. Con l'arrivo del bebè avranno un compagno in più per le loro gag social.

