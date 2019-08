Vacanze da chef, da Cracco a Borghese guarda dove sono andati

Spenti i fornelli e chiuse le cucine, anche gli chef si godono le meritate vacanze. Carlo Cracco, in vacanza in Croazia, si lascia coccolare dalla moglie Rosa Fanti. Bruno Barbieri in costume sfoggia un fisico da campione, Andrea Mainardi si tuffa nel mare azzurro di Formentera e Alessandro Borghese manda cartoline social da Mauritus. Ma ci sono anche Antonino Cannavacciuolo, Roberto Valbuzzi, Simone Rugiati e molti altri... guarda nella gallery come passano l'estate.