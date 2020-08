Un tuffo nell'estate, guarda le piscine dei vip

L'estate entra nel vivo, le temperature si fanno roventi e chi può scappa al mare. Ma anche se restano a casa, i vip non hanno di che lamentarsi, visto che molti di loro possono contare sulla piscina in giardino per un bel bagno rinfrescante. Mauro Icardi e Wanda Nara ne hanno una immensa, quella di Laura Chiatti e Marco Bocci è piccola ma perfetta per Enea e Pablo. Georgina e Ronaldo ne hanno una interna e un'altra esterna, mentre da quella di FIlippa Lagerback e Daniele Bossari si gode di un panorama mozzafiato.

Se le dimensioni contano, allora Wanda e Maurito battono tutti: nella loro residenza parigina c'è una vasca al chiuso olimpionica per tutta la famiglia. All'occorrenza però, per i più piccoli non esitano a gonfiare una piscinetta in giardino. Anche Georgina e Ronaldo pensano ai bimbi, e in acqua galleggiano una quantità di gonfiabili. Bagni a tutto divertimento anche per le piccole di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, soprattutto se in acqua a giocare con loro c'è papà.

Dalla loro villa immersa nel verde dell'Umbria, Bossari e la Lagerback mostrano la loro piscina con vista panoramica sulle colline. Anche Helena Christensen si tuffa nella natura, con una vasca immersa in un bosco che sembra incantato. Elisabetta Canalis seduta sul bordo seduce in bikini, e Kylie Jenner in acqua si lancia in scatti sexy e provocanti.

