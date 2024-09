Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo erano usciti allo scoperto pubblicando su Instagram gli scatti di una gita in barca di coppia nel marzo 2021. Da allora la loro love story è sempre andata a gonfie vele e adesso è in arrivo anche un bebè a coronare il loro amore. Ad annunciare la lieta notizia era stato Ultimo durante il suo emozionante concerto allo Stadio Olimpico di Roma, quando sul palco è apparsa anche Jacqueline Luna rivelando il suo pancione. “Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte. Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi” aveva scritto il cantante ai fan.